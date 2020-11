Il 1 gennaio 2021 esce il nuovo disco di Vasco Rossi: svelata sui social la notizia

Il cantante di Zocca annuncia su Instagram che il primo inedito dal nuovo album inaugurerà “l’anno della rinascita”. Lo aveva svelato a “la Repubblica”, in anteprima, già lo scorso 18 luglio quando la suite Fellini del Gran Hotel di Rimini era diventata il suo quartier generale estivo, uno studio di composizione vero e proprio: “Sono qui per buttare giù le idee per fare un nuovo album. ‘Evviva!’. Visto che non si possono fare i concerti che cos’altro potevo fare?”, raccontava Vasco Rossi in video, cantando anche la strofa che ha ispirato tutto il disco, “siamo qui, pieni di guai”.