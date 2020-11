Napoli, a Piazza Plebiscito la scultura di Jago: “Look down”

186 Visite

Stanotte, a Piazza del Plebiscito, l’artista JAGO ha lasciato un’opera profonda e drammatica, dedicata a tutte le persone che, in questo momento, si sentono incatenate, abbandonate e inermi. Proprio come il neonato che incontreremo in piazza.

Un bimbo dagli occhi stanchi e chiusi che si chiama Homeless. Una catena che lo tiene inchiodato a terra, alla sua condizione di fragile, di senza-certezze, la “categoria” schiacciata dall’immane crisi economica indotta dalla pandemia, che già sta piegando società e famiglie. Il titolo dell’opera d’arte è “Look down”, invece di Lockdown e cioè: guarda in basso, guarda ai vulnerabili, agli ultimi.

Fotografia di Roberta La Marca del gruppo “Innamorati della Campania”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS