La voce del cittadino. Marano, quella perdita “storica” in via Giordano Bruno mentre l’acqua manca nel resto della città

Gentile direttore, mentre a Marano – almeno nella zona centrale – siamo senz’acqua da ieri mattina, in via Giordano Bruno c’è uno spreco continuo della stessa a causa di una perdita ormai storica. Mi chiedo a questo punto: invece di fare proclami vari sui social su quanto sono bravi e capaci, perché i politici maranesi non lo dimostrano con i fatti? Possibile mai che non si riesca a riparare una perdita idrica nonostante i numerosi interventi? È una vergogna.