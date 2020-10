Disagi per rottura condotta idrica Chiaiano, il sindaco di Mugnano scrive a De Luca e all’Ente idrico campano

1.198 Visite

Con la presente,

mi preme sottolineare la gestione approssimativa, per non dire scellerata, della manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria della condotta idrica di Chiaiano, all’altezza di via Vecchia Napoli, che eroga acqua alla maggior parte del territorio di Mugnano, comune di cui sono sindaco da 6 anni. Nella giornata dell’altro ieri, 28 ottobre, si è verificato l’ennesimo guasto alla condotta, vecchia ormai di 70 anni, che ha nuovamente lasciato per giorni senz’acqua migliaia di cittadini, senza tra l’altro chiarezza sulla durata dell’intervento di riparazione. Un disagio, con cui io e i miei concittadini facciamo i conti ormai mensilmente dallo scorso luglio – mese in cui vi fu la prima rottura – e acuito maggiormente dalla situazione di emergenza sanitaria che tutto il paese sta vivendo. In queste condizioni, infatti, non si riesce a garantire la corretta igiene delle mani, fondamentale per evitare il contagio. Senza contare che per recarsi alle autobotti, le poche messe a disposizione, i cittadini sono costretti ad uscire, a mettersi in fila e a creare assembramenti, andando contro tutte le misure varate a livello nazionale e regionale per contenere la diffusione del virus. Ormai è una vera e propria odissea che si prolunga da mesi senza una risoluzione concreta e definitiva. Per tanto richiedo investimenti importanti per risolvere definitivamente la problematica. Si attende un veloce riscontro alla presente, diversamente ci vedremo costretti a seguire tutte le strade possibili, al fine di tutelare in tutte le sedi i diritti fondamentali dei miei concittadini.

Il sindaco di Mugnano di Napoli

Dott. Luigi Sarnataro













