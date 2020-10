Covid e scuole superiori, le Regioni spingono per il ritorno alla didattica a distanza

198 Visite

Tornare alla didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado per limitare i contagi nelle scuole e alleggerire i mezzi pubblici. Lo hanno proposto le Regioni nel corso della cabina di regia governo-regioni sulle misure da inserire nel prossimo Dpcm anti-Covid.

A riferire sulla proposta di alcuni governatori è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Stiamo suggerendo al governo di trasformare in didattica a distanza alcune delle classi più adulte, i ragazzi che possono stare a casa da soli senza incidere sulle esigenze familiari, alla luce dell’aumento del contagio e dell’affollamento dei mezzi pubblici“, ha affermato Toti, che ha precisato che si è trattata di una proposta avanzata da alcuni presidenti di regione non nello specifico dalla Liguria. “Sarebbe abbastanza coerente pensare anche ai mezzi pubblici, siccome ancora oggi un piano di incremento vero e proprio degli stessi da parte del governo non è stato predisposto“, ha poi aggiunto. In effetti, sappiamo quanto sia dolente il nodo trasporti fino ad oggi, forse il più critico.













