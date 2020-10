Sondaggi, cresce Fdi, in calo Pd e Lega

88 Visite

Ultimi sondaggi a livello nazionale. La notizia più rilevante è che Giorgia Meloni ha consolidato la terza posizione: Fratelli d’Italia ha fatto registrare un altro +0,2 rispetto alla scorsa settimana ed è salita al 16 per cento tondo tondo. Il primo partito nazionale resta sempre la Lega di Matteo Salvini, che però subisce una frenata: negli ultimi sette giorni ha perso lo 0,4, scendendo al 24,4 per cento. Non è andata meglio al Pd, con Nicola Zingaretti che deve fare i conti con un altro -0,3: i dem sono attestati al 20,5 per cento e adesso devono seriamente guardarsi le spalle perché la Meloni è a poco più di quattro punti di distacco. Alle spalle della leader di Fdi c’è invece il Movimento 5 Stelle, che questa settimana ha ripreso un attimo il fiato: è dato al 15,5 per cento (+0,3). Nelle retrovie Forza Italia è scesa sotto il 6 per cento (5,9, -0,1), mentre nel derby tra Carlo Calenda e Matteo Renzi stavolta va meglio a quest’ultimo che guadagna uno 0,2.













