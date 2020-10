Calvizzano, varata la giunta Pirozzi

199 Visite

Ecco le parole del neo sindaco Pirozzi al Consiglio Comunale tenutosi oggi alle ore 18.00 in diretta streaming: “Per la prima volta abbiamo un Consiglio costituito da donne e giovani. Penso che noi dobbiamo lavorare per la rinascita di Calvizzano. Una delle cose più gravi che ho sentito durante la campagna e che Calvizzano è un piccolo borgo dormitorio, mi è venuta in mente una frase di Rousseau che diceva e dice “le case fanno i borghi gli uomini fanno le città”, noi dobbiamo essere quegli uomini e donne che dobbiamo riformare la città. Prima di iniziare il consiglio comunale è doveroso sancire norme da rispettare. Ciascuno consigliere dovrà essere munito di mascherina chirurgica che non si potrà abbassare nemmeno durante interventi, tutti i presenti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, quando tocchiamo fogli mettere i guanti e gel”.

Primo punto dell’ordine del giorno ha riguardato l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.

Punto numero due: elezione del Presidente del Consiglio Comunale, trattandosi di Comune in cui da statuto è prevista la presidenza del consiglio. Viene eletto all’unanimità in questa assise attraverso uno scrutinio segreto Mario Salatiello che da figura Istituzionale dovrà essere Presidente di tutti e far si che il Consiglio funzioni nel rispetto delle regole giuridiche. Ecco le sue parole: “Avrò massimo rispetto delle vostre idee e sarò severo quando non si rispettano le regole del gioco”

Segue il giuramento del Sindaco.

Punto quattro: nomina del vicesindaco e dei 5 ASSESSORI.

Nominato vicesindaco: Borrelli Luciano

Ecco gli assessori nominati e le deleghe loro assegnate: Dott. Francesco Ferrillo(assente) avrà programmazione economica – finanziaria e bilancio, gestione del territorio ed aree periferiche, associazionismo, volontariato e protezione civile. Signora Marialuisa Ferrigno che avrà pubblica istruzione, mensa scolastica, Trasporto scolastico.

Dambra Michele avrà: ecologia e ambiente, pubbliche illuminazione, decoro urbano, fondi sovracomunali e consorzio cimiteriale. Borelli Luciano: sport, edilizia sportiva, verde pubblico e parcheggio, viabilità e trasporti. Dottoressa Marzia Mazzei: politiche sociali, pari opportunità, inclusione sociale, immigrazione, servizio civile.













