L’angolo dello sponsor. Il Covid 19 e le regole da seguire in un salone che si rispetti. I consigli di Daniele Maisto

Il Covid-19 ha cambiato la vita di tutti noi, ci ha resi più sensibili e attenti a tutto quello che potrebbe venire a contatto con noi e mettere a rischio la nostra salute. Secondo Daniele Maisto titolare del salone Barber Treatment ci sono tre regole da seguire e puoi stare tranquillo, quando trovi il salone che li rispetta.

Norme igienico generali. È Il primo impatto e quello che ci fa percepire subito se queste sono rispettate o meno dal salone dove ci troviamo, non occorre dire altro, basta il colpo d’ occhio per capire se è meglio girare subito i tacchi! sanificazione e disinfezione: pulizia di tutte superfici presenti in salone eseguite, di norma con disinfettanti e detergenti con la finalità di distruggere i microrganismi patogeni presenti; sterilizzazione: ha come scopo la distruzione di tutte le forme di microrganismi ( batteri e virus).Il processo di sterilizzazione effettuato con mezzi chimici viene definito “disinfezione al alto livello”. Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti; il più efficace in assoluto è il ”Barbicide”, di cui allego lo studio riportato https://barbicide. com/barbicide-statement- regarding-human-coronavirus/ L avaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente eventuale asciugatura.

Sono regole anti-contagio semplici ma fondamentali in questa fase per la sicurezza dei clienti e degli operatori.

Nel mio ”Barber Treatment” ho introdotto tutte le procedure sopra elencate per una sicura permanenza e prestazione dei servizi e trattamenti. Inoltre per evitare file e assembramenti è obbligatoria la prenotazione. Quindi se tu vuoi farti coccolare dai nostri famosi trattamenti o goderti con tranquillità un taglio e barba, ma soprattutto non vuoi doverti preoccupare del Covid-19, allora affidati a noi vieni a trovarci al corso Europa 147 Marano di Napoli.













