Marano, alla Amanzio alunno positivo al Covid: disposta la quarantena per bambini e insegnanti della sua classe

Un caso di positività al Covid alla Domenico Amanzio. L’alunno in questione non si reca in classe da alcuni giorni. La dirigente scolastica, nelle more di ulteriori disposizioni del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, ha disposto la quarantena fiduciaria di alunni e docenti della classe per giorni 14. L’elenco dei sottoposti alla quarantena sarà consegnato all’Asl, che potrebbe convocarli per l’esecuzione del tampone. Trascorsi i 14 giorni, e i contatti risultino in salute, alunni e docenti, anche in assenza di tampone, potranno far rientro a scuola. La dirigente scolastico ha disposto l’igienizzazione radicale della classe. Per quanto concerne le altre aule, invece, nella nota a firma della professoressa Guadagno si riporta quanto segue: “Le altre classe vengono regolarmente igienizzate e sanificate tutti i giorni”.













