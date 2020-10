Mugnano, la Rhyfel Village: “Predisposta la chiusura della struttura in via cautelativa”

423 Visite

‘ Come siamo abituati a fare, se si presentano sintomatologie, non lasciamo nulla al caso ed interveniamo con uno screening accurato.

Immaginando che potessero esserci sospetti positivi, abbiamo deciso di fare il tampone a tutto lo staff Rhyfel.

Nel fare questa operazione, non possiamo esporre i clienti ad un rischio così alto e, per la salvaguardia di tutti, abbiamo preferito chiudere al pubblico.

Una scelta difficile ma eticamente, moralmente e socialmente responsabile.

Non vediamo l’ora di riaprire i nostri cancelli in massima sicurezza, come sempre.’

Nota stampa, Rhyfel Village.













