LA RAGGI SI RICANDIDA E ORA SI APRE LA QUERELLE SUL SECONDO MANDATO

«Vado avanti, mi ricandido». E’ quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.

«Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti». Queste le parole del primo cittadino della capitale pronunciate davanti ai consiglieri M5s annunciando ufficialmente la sua ricandidatura per il Campidoglio.

«Una scelta – dice – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale». Adesso la palla passa a Vito Crimi. Il capo politico grillino dovrà – da statuto – mettere ai voti su Rousseau la scelta di Raggi. Secondo le regole che dominano l’universo pentastellato, infatti, serve il via libera degli iscritti per la deroga al secondo mandato.

«Alla Raggi sembra non essere bastata questa sua prima esperienza da sindaco di Roma per dimostrare a tutti la sua totale incapacità.L’annuncio di una ricandidatura alla guida della Capitale non potrà che essere accolta con totale contrarietà da parte dei romani che non vedono l’ora di poter tornare al voto e mandarla finalmente a casa». E’ il commento a caldo di Laura Corrotti, consigliere della Lega alla Regione Lazio.

«Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che Italia Viva sarà da un’altra parte. Questa città ha bisogno di autorevolezza, visione, efficienza e trasparenza, tutto quello che non si è visto negli ultimi anni». Scrive su Twitter il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

«Pessima notizia: Raggi si candida di nuovo a sindaco. Liberiamo Roma da questo incubo. Al lavoro per evitare a Roma altri 5 anni di nulla #maancheno». E’ la reazione del capogruppo Pd Campidoglio, Giulio Pelonzi, sulla ricandidatura.













