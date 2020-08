NAPOLI SOGNA L’IMPRESA: AL CAMP NOU PER LA STORIA. INSIGNE PIU’ SI CHE NO

76 Visite

Il Napoli scende in campo contro il Barcellona tra le mura del Camp Nou. Le due squadre puntano alla vittoria, ai tre punti ed entrambe partono dal risultato di 1-1. Un risultato maturato in occasione della sfida di andata del San Paolo.

Pochi dubbi per Setien che ha deciso gli uomini della linea difensiva. A centrocampo assenti illustri Busquets e Vidal per squalifica. Spazio quindi per Puig che andrà a completare il reparto con De Jong e Rakitic. Qualche dubbio solo sulla posizione che i due calciatori dovranno occupare in campo. In attacco torna, invece, Griezmann, recuperato dopo l’infortunio che lo ha colpito. Messi e Suarez andranno a completare il reparto offensivo.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

Indisponibili: Arthur, Dembélé, Umtiti

Squalificati: Busqutes, Vidal.

Gattuso, almeno questa è la sensazione, dovrebbe schierare Insigne fin dal primo minuto. E’ Elmas la prima alternativa nel caso in cui il capitano dovesse dare forfait o accomodarsi in panchina.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso

Indisponibili: Ghoulam, Younes, Malcuit

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Cakir.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS