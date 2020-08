La Terra dei fuochi fa un’altra vittima: addio a Maria Mallardo, 47 anni, insegnante. I funerali a Villaricca

610 Visite

Maria Mallardo, mamma, moglie, insegnante 47 anni, una donna esemplare per tutti, coraggiosa, sempre sorridente, ha dispensato amore, fede e soprattutto ha fatto capire che dono grande sia la vita. Ha lottato tanto ed in tutti i modi, ma con la consapevolezza di rincontrare Dio. I funerali si terranno oggi martedì 4 agosto alle ore 16 presso la Parrocchia San Francesco D’Assisi a via Napoli, nel comune di Villaricca.

Da un suo post di Facebook:

“Quando dico Dio a Te tutto è possibile non penso a chiedergli la mia guarigione. Ho le mie figlie da proteggere, e poi un marito, famiglia, fratelli, cognate, nipoti, genitori, nonni, amici, comunità parrocchiale, sacerdoti, sisters metastatiche e quindi capirete come posso aggiungermi anch’io alla lista?…..A Lui, a Cristo, però, chiedo la FORZA e quella mi arriva ogni giorno. Altro che miracolo.. e voi quali miracoli cercate?

Che poi a furia di chiedere miracoli ci dimentichiamo di vivere, finisce la richiesta di un miracolo e inizia un’altra richiesta di miracolo. Già l’ho avuto il mio miracolo: LA FELICITÀ TUTTI I GIORNI “, anche se modifico quasi tutti i giorni la mia vita per la malattia questo non lo posso fare, questo ora non sono più io, quella cosa per me ora è da eliminare’

…. non parliamo poi quando rimango a letto o sul divano in casa per dolori e sofferenze lì è tosta ragazzi. La pazienza vacilla assai, però È lì che i aspetta Dio è lì che ci aspetta Dio

facile trovarlo dopo una guarigione, dopo un trionfo, dopo una vittoria li siamo tutti bravi…

Io si abbraccia nel fango Gesù e nel fango con Lui viviamo come se fosse un Prato Fiorito La mia Fede non è una religione per vecchie bizzoche. La mia fede in Dio è la mia vita.

Come superi e come vivi la malattia tutti i giorni??????? tutte le mattine???? A volte mi viene fatta questa domanda allora io lo scrivo qui, per me VIVERE di Cristo è la mia forza è la mia vita, certo non sarà facile e non non sono perfetta, anzi l’ultima delle peccatrici. E ripeto non è facile, ma nessuno ha detto che la vita è facile, non sta scritto da nessuno parte che la vita è una passeggiata, però la vita con Dio per Me e’ dura si, ma più bella e a questa bellezza mi aggrappo…..allora bella vita a tutti…. buona vita a tutti”.

Porta il tuo sorriso in Paradiso.

Sarai sempre il nostro esempio di vita e coraggio.

I tuoi cugini.

