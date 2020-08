Casavatore: Alto impatto dei carabinieri. Oltre 100 le persone controllate. 2 gli arresti

249 Visite

Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di napoli per i Carabinieri della compagnia di casoria. Nel mirino le strade del Comune di Casavatore e Caivano.

Importante l’impiego delle forze coinvolte. I carabinieri hanno intensificato i controlli durante tutta la giornata per arrivare fino a notte fonda: identificate più di 100 persone e varie le perquisizioni eseguite.

Durante il servizio sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Antonio Ferone, 32enne già noto alle ff.oo di casavatore e un 56enne incensurato di caivano.

I militari, hanno fermato il 32enne e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cellophane contenente cocaina, rinvenuti e sequestrati 440 euro provento dell’attività illecita e un vecchio telefono cellulare con il quale probabilmente venivano contattati i clienti.

Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre in attesa di giudizio.

Non sono mancate le denunce. Un privato cittadino ha chiesto aiuto al 112 e i carabinieri sono intervenuti in via Taverna Rossa: alcune persone stavano mettendo in atto la famosa truffa dello specchietto. Identificati e denunciati gli autori tra cui un 29enne domiciliato a Marino in provincia di roma che è colpito dalla misura del divieto di dimora nella Regione Campania su disposizione del Tribunale di Roma.

A Caivano, invece, i carabinieri della sezione operativa – impegnati in uno dei servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno perquisito l’abitazione di un 56enne incensurato del posto. Sul pianerottolo che porta al cortile del terrazzo i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di marijuana alta 2 metri e mezzo. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.













