Marano, riparate le pompe di via San Rocco. La città è tornata ai disagi degli anni Ottanta, quando i politici si vendevano l’acqua

Pompe idriche riparate anche a San Rocco, nella periferia della città, dove si registra da ieri una ulteriore emergenza. Le pompe sono state riparate almeno 70-80 volte nel corso degli ultimi due o tre anni, ma i problemi persistono e non si risolvono mai del tutto. L’acqua nelle case dei residenti di San Rocco e San Marco dovrebbe arrivare nelle prossime ore e in alcune zone è già arrivata. Per il guasto di Chiaiano ogni volta, tecnici e politicanti, danno indicazioni diverse. La verità è che non bisogna fidarsi di nessuno e occorre che la gente si svegli dal sonno e inizi a protestare sul serio. Sembra si sia tornati agli anni Ottanta, quando c’erano problemi a non finire. Un’era che nessuno dimentica, contrassegnata persino dalla vendita (da parte di politici locali) dell’acqua. Tanti residenti erano costretti ad alzarsi di notte per fare un bucato o una doccia. Che tempi!













