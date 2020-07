Vomero: segue la preda in pizzeria per rubargli lo scooter. Carabinieri arrestano 48enne

154 Visite

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno arrestato per furto Vittorio Nardelli, 48enne del posto già noto alle ff.oo. .

I militari , durante il servizio, transitando in via San Domenico hanno incrociato il Nardelli e un suo complice a bordo di due scooter. Alla loro vista, sono scappati invertendo repentinamente la direzione di marcia cercando di dileguarsi tra le strade del quartiere. Scatta un breve inseguimento. Nardelli viene bloccato mentre il complice riesce a fuggire.

Da primi accertamenti i Carabinieri hanno constatato che lo scooter con il quale viaggiava il 48enne era stato rubato poco prima in via Luca Giordano all’ignara vittima a cui gli è stato restituito dopo averlo rintracciato all’interno di una pizzeria a cenare con gli amici. Il ragazzo all’oscuro di tutto e non accortosi di essere stato pedinato ha ringraziato i militari dell’Arma.

Proseguono gli accertamenti per indentificare il complice del Nardelli che, arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS