Marano, rapina al supermarket Decò di via Che Guevara

631 Visite

Si è fatto consegnare poco più di 300 euro ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. Una rapina si è consumata ieri sera all’interno di un noto supermarket, il Decò di via Che Guevara, a Marano. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della locale compagnia, sarebbe stato un solo uomo. Ha fatto irruzione nel negozio, qualche minuto prima della chiusura, riuscendo a farsi consegnare poche centinaia di euro. Non è ancora chiaro se abbia utilizzato un’arma per minacciare il personale. I militari dell’Arma stanno acquisendo i filmati registrati dalle videocamere interne alla struttura commerciale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS