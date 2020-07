Napoli-Udinese, Gattuso ritrova Malcuit dopo il lungo infortunio

72 Visite

Rino Gattuso ritrova Malcuit. L’esterno francese mancava dai convocati da 9 mesi, da quando si ruppe il crociato del ginocchio a ottobre contro la Spal e da allora è sparito dai radar: il 28enne francese ha ancora due anni di contratto e Gattuso potrebbe recuperarlo alla causa anche perché difficilmente ci sarà mercato per lui. In campo l’orientamento di Gattuso sembra quello di tornare al tridente dei piccoli Callejon-Mertens-Insigne, puntando ancora su Zielinski e Ruiz mezze ali per dare fantasia all’attacco e ritrovare gol e sorrisi. Il morale fuori dal campo resta alto come hanno dimostrato Koulibaly, Mertens, Ospina e Allan partecipando a una festa e improvvisandosi pasticcieri per realizzare dei fiocchi di neve, il nuovo dolce che va di moda a Napoli da qualche anno, ora dopo due pareggi di fila bisogna ritrovare il sorriso anche al 90′.













