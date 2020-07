MIANO: sfuggì alla cattura durante l’Operazione “Incognito”. Cuomo arrestato dai carabinieri

257 Visite

cuyomoIl primo Luglio scorso i carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania, insieme a quelli del Comando Provinciale di Napoli, Caserta e Bologna, eseguirono 14 misure cautelari emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti italiani, gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed all’indebito utilizzo, previa attivazione con metodi fraudolenti, di carte di credito/debito di illecita provenienza.

2 le persone che quel giorno sfuggirono all’arresto: uno di questi è stato catturato questa notte dai militari della stazione di Napoli Marianella.

Salvatore Cuomo – 39enne napoletano, considerato uno dei promotori dell’associazione per delinquere oggetto di indagine – è stato individuato dopo giorni di appostamenti e osservazioni in un’abitazione in un parco residenziale del quartiere di Miano.

In manette, Cuomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.













