Villaricca, tutto pronto per il centro estivo “Ora torniamo insieme, Villaricca 2020”

Nei giorni scorsi si è tenuto al Comune un piacevole e produttivo incontro con i parroci e i rappresentanti delle associazioni partecipanti al progetto per organizzare una nuova edizione del centro estivo “Ora torniamo insieme, Villaricca 2020”. Ecco tutte le notizie utili.

▶️ DOVE E QUANDO SI RACCOLGONO LE ISCRIZIONI

⏏️ Da mercoledì 24 giugno a venerdì 26 giugno dalle 9,30 alle 12,30 sarà possibile iscrivere i nostri ragazzi al centro estivo presso i punti di iscrizione allestiti nella villetta di via Bologna, al Comune e presso gli uffici della Protezione civile.

⏏️ Il centro estivo si terrà dal 1 al 16 luglio

▶️ A CHI E’ RIVOLTO IL CENTRO ESTIVO

⚠️ A tutti i giovani di Villaricca dagli 8 ai 15 anni per una platea massima di 600 ragazzi. Durante la celebrazione eucaristica nell’area fiera del 29 giugno, alle ore 19 e 30, sarà dato m andato agli animatori e si procederà alla consegna di magliette e cappellini.

☀️🏡 LUOGHI E ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO

⏏️ Le attività si svolgeranno nelle aree pubbliche attrezzate di proprietà del Comune: villa di via Bologna, villa al corso Italia, e giardini del Palazzo di città.

⏏️ Si tratta di un progetto che prevede attività ludico-ricreative, educative, laboratori culturali di teatro, musica e ballo e non mancheranno nozioni di educazione civica.

🙏 Voglio ringraziare le 5 parrocchie di Villaricca e le associazioni “Mandrearte”, “Illimitarte” e “Tinket” più l’instancabile Protezione civile. Grazie per tutto ciò che fate per la nostra comunità e per l’enorme impegno profuso da volontari con un solo obiettivo: rendere la nostra città un posto migliore. E in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, #fare comunità resta l’unico vero antidoto.

