Marano, la selezione per gli operatori stagionali Tekra? Non si sa nulla, alla faccia della trasparenza

E gli stagionali individuati da Tekra mediante avviso pubblico? Sono passate quasi due settimane, forse anche più, dal giorno in cui sono ufficialmente scaduti i termini per presentare domanda alla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio comunale. Dei prescelti, almeno ufficialmente, nemmeno l’ombra. Tekra inviò una nota stampa per pubblicizzare l’iniziativa, ma non ha ancora fatto sapere nulla sull’esito.

Come è andata? Quante persone sono state prese? Quando entreranno in servizio e chi sono? Il sospetto è fortissimo: anche quest’anno – secondo numerosi addetti ai lavori e qualche consigliere di Visconti – saranno “selezionati” gli amici degli amici. Sarà realmente così?













