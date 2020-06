QUALIANO: Carabinieri arrestano 28enne. In camera da letto una pistola pronta a sparare

125 Visite

Una pistola semiautomatica cal. 6,35 con 5 proiettili, matricola punzonata e marca abrasa in una pochette, nascosta tra l’armadio della camera da letto e la parete.

L’arma è stata ritrovata dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, durante una perquisizione nell’abitazione di Alessio Galdiero, 28enne di Qualiano già noto alle ffoo.

Nelle sue disponibilità anche 1 grammo di hashish.

Arrestato per detenzione di arma clandestina, il 28enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.













