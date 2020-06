Marano, lo scandalo Giudice di Pace sbarca in Consiglio comunale. Obiettivo di qualcuno è silenziare la vicenda

135 Visite

In consiglio comunale arriva anche il caso Giudice di pace. L’opposizione chiede di vederci chiaro e di istituire una commissione consiliare di indagine, che abbia lo scopo, in primis, di capire perché l’ente cittadino non ha impugnato (novembre 2018) la sentenza che dava ragione ai germani Cavallo. I Cavallo, tra cui Antonio, ex esponente cittadino di Sel, hanno ottenuto il 76 per cento di un immobile costruito con un finanziamento europeo e un indennizzo di occupazione ad oggi superiore ai 220 mila euro.

Il Comune non ha mai fatto chiarezza sul caso, eclatante e che meriterebbe le attenzioni di qualche zelante carabiniere o magistrato. Siamo certi che stasera l’ordine del giorno proposto dall’opposizione sarà bocciato o affossato. Molti tecnici, avvocati e personaggi politici del territorio potrebbero infatti infastidirsi e non poco. Quello del Giudice di Pace, in pratica regalato ai privati per un esproprio non perfezionato in oltre dieci anni, è uno dei maggiori scandali del comune di Marano. Nessuno, però, vuole occuparsene sul serio e il Comune si è limitato solo ad inviare le carte alla Corte dei Conti.













