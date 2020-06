Mugnano 2020, tre civiche: “E’ giusto che il Pd esprima il candidato sindaco”

80 Visite

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, che arrivano dopo uno dei momenti più

difficili degli ultimi decenni, ci sembra doveroso chiarire la posizione della

piattaforma programmatico-elettorale definita Mugnano 2020 che raccoglie al suo

interno le liste civiche Siamo Mugnano, Mugnano Democratica e Mugnano Città

Viva.

Essa nasce con l’intento di proporre un profondo spirito di rinnovamento, tanto

anagrafico quanto concettuale, attraverso l’ingresso nelle dinamiche politiche di

giovani professionisti, imprenditori e membri della società civile, che come unico

obbiettivo abbiano il bene del Paese che si propongono di amministrare.

Nel corso di questi mesi abbiamo constatato, confrontandoci con tutte le forze

politiche del territorio, senza preclusioni partitiche o personalistiche, che l’unica

soluzione possibile per innescare tale rinnovamento, è quella di costruire una ampia

area che comprenda organicamente tutte le forze politiche e partitiche di estrazione

riformista nonché tutte le liste civiche che si rivedano negli ideali di rinnovamento,

dell’innovazione e della competenza.

Nella costruzione di questa piattaforma elettorale, ci siamo resi conto che era

impossibile non riconoscere al Partito Democratico, partito di maggioranza relativa

all’interno dell’attuale amministrazione, un ruolo centrale nella scelta di colui che

dovrà guidare il nuovo progetto di cui ci facciamo promotori e strenui sostenitori.

Negli incontri ufficiali ai quali abbiamo partecipato con profondo spirito propositivo,

abbiamo dunque ribadito e confermato la leadership del partito democratico nella

costruzione dell’alleanza e la necessità che esso però si presenti alla competizione

elettorale, forte, coeso e scevro da qualsiasi diatriba interna. Per questo motivo

auspichiamo che tutte le voci di dissidi interni e polemiche possano essere superate in

brevi tempi e che rinsaldata l’unità si possa finalmente lavorare alla costruzione di

una solida coalizione, preparata, competente e che dia le risposte necessarie ai

cittadini.

Comunicato Stampa Siamo Mugnano, Mugnano Libera, Mugnano Città Viva













