Di Battista propone, ma Grillo lo stronca subito

Grillo torna sulla scena e per un pomeriggio riprende in mano le redini del Movimento 5 Stelle, mentre si accende lo scontro sul prossimo appuntamento congressuale che dovrà proiettare nel futuro i pentastellati. Ad accendere la miccia, le dichiarazioni di Alessandro Di Battista a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.

‘Chiedo il prima possibile un congresso, usiamo anche questa vecchia parola, o un’Assemblea costituente o gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle per costruire un’agenda politica e vedremo chi vincerà…”, dice l’ex deputato.

A stretto giro arriva su Twitter il commento del garante pentastellato: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo – twitta Grillo – pensavo di aver visto tutto…ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film “Il giorno della marmotta“.

Di Battista, poco dopo, su Twitter: “Ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può legittimamente non essere d’accordo. Lo si dica chiaramente spiegando il perché”, scrive Di Battista postando una foto con compagna e figlio a Villa Borghese. Di Battista, infine, lancia poi una frecciatina al premier: “Se Conte vuole fare il leader del Movimento – dichiara – si deve iscrivere al M5S e partecipare al prossimo congresso“.













