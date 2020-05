La voce del cittadino. Marano. “Le mascherine a 60 centesimi? Ecco cosa mi è accaduto oggi”

1.392 Visite

Gentile direttore, volevo fare presente un episodio avvenuto stamattina. Dopo aver girato praticamente tutte le farmacie di Marano alla ricerca delle fatidiche mascherine chirurgiche, finalmente le trovo in una farmacia del centro. Chiedo se il prezzo è di 60 centesimi di euro come stabilito dal governo e mi rispondono che loro le vendono ad 1 euro. Delusa ne chiedo 3: ne avevo bisogno. La signora che mi stava assistendo si assenta per un minuto per poi ritornare con 3 mascherine sfuse, quindi non sigillate, completamente a contatto con qualsiasi agente atmosferico. Al mio disappunto mi risponde che loro le vendono così prendendole dalle scatole. Ho fatto presente che non mi sembrava né giusto né igienico e che non era il caso a questo punto che le vendessero così. Ovviamente sono andata via senza acquistarle. Ora le chiedo secondo lei se è normale tutto ciò ? Io non credo. La saluto e complimenti per il vostro operato.

Lettera firmata













