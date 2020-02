MUGNANO: pendono su di lui due provvedimenti dell’autorità giudiziaria. I carabinieri arrestano 29enne in albergo

623 Visite

I carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno arrestato T.M., 29enne di origini serbe già noto alle ffoo. Sull’uomo – che di solito dimora all’interno del campo rom di Secondigliano – pendeva un provvedimento di espiazione pene emesso dal tribunale per i minorenni di napoli per vari reati predatori e una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di brindisi per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I miliari lo hanno trovato in un albergo di Melito in compagnia di una donna e lo hanno arrestato. Il 29enne è in carcere













