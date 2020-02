Coronavirus, provincia di Salerno: due famiglie rientrano dal Nord. Sindaco decide quarantena e chiusura scuole

806 Visite

Sono rientrate a Buccino, in provincia di Salerno, per il timore di contagio da coronavirus, alcune famiglie che vivevano e lavoravano a Codogno e Piacenza. Ma il ritorno al paese d’origine ha spinto il sindaco a ordinare la quarantena, per 14 giorni, dei due nuclei familiari e delle persone che erano entrate in contatto con loro. Inoltre, il primo cittadino Nicola Parisi, in via precauzionale, ha disposto la chiusura delle scuole fino e la sospensione delle manifestazioni fino al primo marzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS