Marano, disastro maltempo: bastano 20 minuti di pioggia e la città va in tilt. Allagamenti, tombini saltati e blackout

Bastano poco più di venti minuti di pioggia e Marano torna a fare i conti con i suoi problemi storici. Tombini saltati, strade allagate, auto in panne e disagi alla circolazione hanno trasformato diverse zone della città in un percorso a ostacoli.

Dalla zona di via Piave fino a corso Mediterraneo, passando per via del Mare, la situazione è apparsa particolarmente critica. In alcuni punti l’acqua ha invaso la carreggiata, mentre diversi automobilisti sono rimasti in difficoltà.

A complicare ulteriormente il quadro anche alcuni blackout, che hanno interessato diverse aree della città, aumentando i disagi per residenti e automobilisti.

Un copione che, secondo le segnalazioni dei cittadini, si ripete ormai da decenni. Da circa 50 anni, ogni volta che arriva un temporale più intenso, Marano mostra le sue fragilità sul fronte del drenaggio delle acque e della manutenzione.

E torna inevitabilmente la domanda sui tanti lavori, interventi e provvedimenti annunciati nel corso delle ultime amministrazioni: quanto è stato realmente risolto?

La pioggia di oggi sembra riproporre ancora una volta lo stesso scenario: in pochi minuti il caos.

Restano da verificare l’entità dei danni e gli eventuali interventi messi in campo per fronteggiare l’emergenza.