Marano, lettere al direttore: “Politica ferma da anni, senza volti nuovi nessun vero cambiamento”

A Marano il tema del rinnovamento politico torna con forza, ma si scontra con una realtà difficile da ignorare: una storia segnata da scioglimenti e da una continuità di protagonisti che, negli anni, non ha prodotto una reale discontinuità.

In un contesto così complesso, segnato da criticità strutturali e da una diffusa sfiducia, il cambiamento non può essere solo annunciato. Serve una rottura concreta con il passato, non solo nei programmi ma soprattutto nei volti e nei percorsi politici.

Il nodo centrale resta la credibilità: chi ha già fatto parte, a vario titolo, di un sistema che non ha funzionato difficilmente può proporsi come interprete del nuovo senza prima riconoscerne limiti e responsabilità. Anche un’opposizione che non è riuscita a incidere davvero finisce, inevitabilmente, per essere parte di un equilibrio che non ha portato risultati.

Per questo, più che le parole, oggi a Marano pesano le scelte. E tra queste, la più evidente appare quella di aprire davvero a nuove figure, capaci di segnare una discontinuità reale e non solo dichiarata.

Firmato P.G.