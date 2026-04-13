Un fiume di piccoli egiziani al Teatro San Carlo: i bambini di Mugnano incantano con Aida

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Stamattina tanti genitori e bambini di Mugnano di Napoli si sono ritrovati alla Metrò di Chiaiano per raggiungere insieme il Teatro San Carlo di Napoli per partecipare al Progetto Scuola Incanto con l’opera Aida.

All’arrivo abbiamo visto Napoli invasa da centinaia di bambini vestiti da egiziani che in maniera ordinata raggiungevano il Teatro. Un fiume di colori e atmosfere orientali che hanno rapito lo sguardo di tanti passanti e turisti.

Il San Carlo è uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo e questo progetto da l’opportunitá ai bambini, docenti e genitori di vivere un’esperienza unica e indimenticabile che mette al primo posto la cultura e passione per l’opera lirica, patrimonio inestimabile del nostro paese.

Un progetto iniziato diversi mesi fa tra i banchi di diverse scuole di Napoli e provincia con Tutor del San Carlo e docenti che hanno preparato le classi allo studio, ascolto e preparazione corale.

Noi tutti crediamo che l’amore per la tradizione e la musica possano rendere questo mondo migliore e facciano appassionare le future generazioni a nuovi percorsi di vita.

Con affetto e stima i Genitori della quinta elementare di Mugnano.













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