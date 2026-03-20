L’opinione. Yari Lepre Marrani: “Quando c’è sottomissione c’è debolezza. La grande sfida contemporanea”

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L’Europa si trova oggi davanti a un bivio storico che richiama, per intensità e conseguenze, i momenti più critici del Novecento. La crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, con il rischio concreto di un’escalation militare, riporta al centro del dibattito la questione della sovranità europea. In questo contesto, le richieste avanzate dall’amministrazione di Donald Trump circa il coinvolgimento europeo nella protezione dello Stretto di Stretto di Hormuz non sono semplici sollecitazioni diplomatiche, ma rappresentano un banco di prova decisivo: l’Europa deve scegliere se agire come soggetto politico autonomo o continuare a operare come estensione strategica degli interessi statunitensi.

Storicamente, la subordinazione europea agli Stati Uniti ha contribuito in modo significativo alla debolezza politica e militare del continente. Dopo la Seconda guerra mondiale, il Piano Marshall e la creazione della NATO hanno sì garantito sicurezza e ricostruzione, ma hanno anche instaurato un rapporto asimmetrico. Come affermava Charles de Gaulle: “Gli Stati non hanno amici, hanno solo interessi”. E gli interessi americani, fin dal 1945, sono stati chiari: evitare la nascita di una potenza europea autonoma capace di competere sul piano globale. La narrazione dominante descrive l’intervento americano nella Seconda guerra mondiale come un atto di liberazione. Tuttavia, una lettura più critica evidenzia come gli Stati Uniti siano entrati in guerra anche per impedire che una Germania nazista vittoriosa potesse diventare una minaccia strategica globale. Inoltre, la presenza militare e politica americana in Europa nel dopoguerra ha contribuito a trasformare il continente in un’area di influenza stabile. Come osservava Henry Kissinger: “Controllare l’Europa significa controllare il mondo”. Una frase che sintetizza efficacemente la logica geopolitica statunitense.

È fondamentale, tuttavia, distinguere tra Europa e Unione Europea. I popoli europei possiedono una storia, una cultura e una pluralità di interessi che non sempre coincidono con le scelte delle istituzioni comunitarie. L’Unione Europea, spesso, ha mostrato una tendenza alla subordinazione strategica, incapace di sviluppare una politica estera realmente indipendente. Questa distanza tra élite politiche e cittadini contribuisce a una crescente sfiducia e a una percezione di impotenza. Nel contesto attuale, le pressioni americane affinché l’Europa partecipi attivamente alla protezione dello Stretto di Hormuz rischiano di trascinare il continente in un conflitto che non risponde ai suoi interessi diretti. La sicurezza energetica è certamente un tema cruciale, ma la militarizzazione della risposta non è l’unica opzione. Un’Europa autonoma dovrebbe privilegiare la diplomazia, la mediazione e la costruzione di equilibri regionali, piuttosto che aderire automaticamente a strategie decise altrove.n L’amministrazione Trump sembra incarnare una fase particolarmente accentuata di quella che si potrebbe definire una “volontà di potenza” americana. Questo atteggiamento, che alcuni osservatori descrivono come un vero e proprio delirio di onnipotenza geopolitica, si traduce nella pretesa di guidare unilateralmente il cosiddetto “Occidente”. Eppure, questa ambizione non è nuova: già durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno cercato di consolidare la propria leadership globale, spesso a scapito dell’autonomia degli alleati.

Come ricordava Dwight D. Eisenhower nel suo celebre discorso d’addio del 1961: “Dobbiamo guardarci dall’acquisizione di un’influenza ingiustificata, voluta o non voluta, da parte del complesso militare-industriale”. Parole che oggi risuonano con particolare attualità, alla luce delle dinamiche che spingono verso un coinvolgimento sempre più esteso in scenari di conflitto. In definitiva, la questione non è solo strategica, ma profondamente politica e culturale. L’Europa deve riscoprire la propria capacità di pensarsi come soggetto autonomo, capace di definire i propri interessi e di agire di conseguenza. Questo non significa rompere con gli Stati Uniti, ma ridefinire il rapporto su basi di parità e rispetto reciproco. La storia insegna che la dipendenza genera debolezza, mentre l’autonomia costruisce forza. In un mondo sempre più instabile, l’Europa non può permettersi di restare spettatrice o, peggio, comprimaria nelle decisioni altrui. La sfida è aperta, e il tempo per scegliere è adesso. E proprio da questa urgenza nasce la necessità di una riflessione più profonda sul ruolo che l’Europa intende assumere nel sistema internazionale. Continuare a seguire in modo quasi automatico le direttive strategiche di Washington significa rinunciare a una visione propria del mondo, accettando implicitamente che gli interessi europei coincidano sempre e comunque con quelli statunitensi. Ma così non è, e la crisi attuale nel Golfo Persico lo dimostra con chiarezza.

Il coinvolgimento nella protezione dello Stretto di Stretto di Hormuz viene presentato come una necessità per garantire la stabilità dei mercati energetici globali. Tuttavia, dietro questa narrazione si cela una precisa strategia di proiezione di potenza. Gli Stati Uniti mirano a mantenere il controllo delle principali rotte energetiche mondiali, e la partecipazione europea a queste operazioni rafforza tale dominio, senza offrire in cambio una reale autonomia decisionale. Il rischio, per l’Europa, è quello di essere trascinata in un conflitto che non ha scelto, né definito. La storia recente è ricca di esempi in tal senso: dall’intervento in Iraq nel 2003 fino alle missioni in Afghanistan, il continente europeo ha spesso seguito la linea americana, pagando costi elevati in termini politici, economici e sociali. Eppure, queste esperienze non hanno prodotto una maggiore sicurezza per i cittadini europei, né una maggiore stabilità internazionale.

È in questo quadro che si inserisce la riflessione sulla natura del potere americano contemporaneo. La presidenza di Donald Trump ha reso esplicita una tendenza già presente da decenni: la volontà di affermare una leadership globale non negoziabile. Il linguaggio diretto, spesso conflittuale, e la politica estera improntata al principio dell’“America First” rappresentano una rottura rispetto alle forme diplomatiche tradizionali, ma non nei contenuti di fondo. Già nel secolo scorso, figure centrali della politica americana avevano chiarito questa impostazione. Zbigniew Brzezinski scriveva ne “La grande scacchiera”: “L’America è la prima, unica e probabilmente ultima vera superpotenza globale”. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: il mantenimento di tale posizione implica inevitabilmente il contenimento di qualsiasi potenziale concorrente, inclusa un’Europa unita e autonoma. In questo senso, la debolezza europea non è solo il risultato di inefficienze interne o divisioni politiche, ma anche il prodotto di una lunga storia di dipendenza strategica. La presenza di basi militari americane sul suolo europeo, la centralità della NATO nelle politiche di difesa e l’allineamento quasi automatico alle posizioni di Washington hanno limitato lo sviluppo di una vera sovranità.

Eppure, è fondamentale ribadire che questa condizione non riflette necessariamente la volontà dei popoli europei. Esiste una crescente consapevolezza, tra i cittadini, della necessità di un cambiamento. Movimenti politici, intellettuali e culturali in diversi Paesi europei stanno iniziando a mettere in discussione il paradigma atlantista, chiedendo una politica estera più indipendente e coerente con gli interessi del continente. La distinzione tra Europa e Unione Europea diventa, in questo contesto, ancora più rilevante. L’Unione, pur rappresentando un importante esperimento di integrazione, ha spesso mostrato limiti strutturali nella capacità di agire come attore geopolitico. Le decisioni in materia di politica estera richiedono l’unanimità, e ciò rende difficile adottare posizioni forti e autonome. Inoltre, l’influenza di alcuni Stati membri più legati agli Stati Uniti contribuisce a mantenere una linea di continuità con le strategie americane.

Un’Europa veramente sovrana dovrebbe invece essere in grado di sviluppare una propria dottrina strategica, basata su principi di equilibrio, multipolarismo e cooperazione. Questo implica anche la capacità di dire “no” quando necessario, rifiutando di partecipare a operazioni militari che non rispondono a un interesse diretto e condiviso. In definitiva, la questione dello Stretto di Hormuz non è che l’ultimo episodio di una dinamica più ampia, che riguarda il futuro stesso dell’Europa. Continuare sulla strada della subordinazione significa accettare un ruolo marginale, rinunciando a essere protagonisti del proprio destino. Al contrario, intraprendere un percorso di autonomia richiede coraggio, visione e una profonda revisione delle relazioni transatlantiche.

La posta in gioco è alta: non si tratta solo di politica estera, ma della capacità dell’Europa di esistere come entità politica reale, capace di incidere nel mondo. E in un’epoca di grandi trasformazioni globali, restare immobili equivale, inevitabilmente, a regredire. Per comprendere fino in fondo la natura del rapporto tra Europa e Stati Uniti è però necessario tornare ancora una volta alle radici storiche di questo legame, e in particolare al ruolo americano nella Seconda guerra mondiale. L’intervento degli Stati Uniti, formalmente avviato dopo l’attacco di Pearl Harbor, fu certamente decisivo per la sconfitta del nazifascismo, ma non può essere letto esclusivamente come un atto altruistico di liberazione. Come ogni grande potenza, anche gli Stati Uniti agirono secondo una logica di interesse nazionale. L’Europa, devastata dal conflitto, rappresentava al tempo stesso un rischio e un’opportunità: rischio, perché una Germania egemone avrebbe potuto minacciare gli equilibri globali e sfidare direttamente Washington; opportunità, perché la ricostruzione del continente offriva la possibilità di estendere l’influenza economica, politica e militare americana. In questo senso, il dopoguerra segnò l’inizio di una nuova fase storica in cui l’Europa occidentale venne progressivamente integrata in un sistema guidato dagli Stati Uniti.

Non è un caso che, già durante il conflitto, si delineassero le basi di questo assetto. Gli accordi internazionali, le strategie militari e le scelte economiche furono orientati non solo alla vittoria, ma anche alla costruzione di un ordine postbellico favorevole agli interessi americani. Come affermava Franklin D. Roosevelt: “La pace, come la guerra, deve essere pianificata”. Una frase che riflette chiaramente la volontà di modellare il futuro assetto mondiale. Alla luce di queste considerazioni, appare evidente come la narrazione della “liberazione” vada integrata con una lettura più complessa, capace di cogliere le dinamiche di potere sottostanti. Ciò non significa negare il contributo fondamentale degli Stati Uniti alla sconfitta del nazifascismo, ma riconoscere che tale contributo si inseriva in una strategia più ampia di affermazione globale. Ed è proprio questa continuità storica che rende ancora più urgente, oggi, una presa di coscienza da parte dell’Europa. Le dinamiche attuali, dalla crisi nello Stretto di Hormuz alle pressioni esercitate dall’amministrazione di Donald Trump, non sono episodi isolati, ma l’espressione contemporanea di una logica geopolitica consolidata nel tempo.

Le conclusioni, dunque, non possono che essere nette. L’Europa si trova davanti a una scelta storica: continuare a essere un attore subordinato, inserito in un sistema di alleanze che ne limita l’autonomia, oppure intraprendere un percorso di emancipazione politica, militare e culturale. Questa scelta non implica necessariamente una rottura con gli Stati Uniti, ma richiede una ridefinizione profonda del rapporto, fondata su un equilibrio reale e non su una dipendenza strutturale.

Recuperare sovranità significa anche recuperare responsabilità. Significa accettare il rischio della decisione, la complessità del confronto e la fatica della costruzione di una visione comune. Ma è proprio in questo sforzo che si misura la maturità di un continente. Se l’Europa saprà cogliere questa sfida, potrà finalmente uscire da una lunga fase di marginalità strategica e tornare a essere uno dei poli fondamentali del sistema internazionale. In caso contrario, resterà intrappolata in una posizione di subalternità, destinata a subire le decisioni altrui. La storia non è mai immobile, e le finestre di opportunità non restano aperte a lungo. Sta all’Europa decidere se attraversarle o lasciarle chiudere, ancora una volta, sotto il peso delle proprie esitazioni.

Dott. Yari Lepre Marrani

Yari Lepre Marrani (Milano, 1982) è giurista e scrittore con formazione multidisciplinare: laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e in Scienze Storiche all’Università Statale di Milano, ha maturato esperienze professionali come consulente legale e credit collector.

Giornalista pubblicista dal 2021, collabora con testate nazionali e locali tra cui l’Avanti, Affaritaliani, La Prealpina, Vivere Milano, l’Occidentale e NG (Notizie Geopolitiche), con articoli storici, politici e di geopolitica. Ha pubblicato saggi su Manzoni, Beccaria e documenti costituzionali inglesi.

Poeta fin dall’infanzia, ha pubblicato diverse raccolte: Quel sentiero in mezzo al bosco (2021), Liriche crepuscolari (2022), I canti di un pellegrino (2024, candidata al Premio Strega Poesia 2025) e L’occhio del sole (2024). Le sue opere sono state recensite da critici e testate nazionali e presentate in circoli culturali e trasmissioni radiotelevisive.

Appassionato di storia, letteratura e religione giudaico-cristiana, è anche scacchista e coltiva la poesia come percorso di introspezione, natura e riflessione culturale.

Contatti: ylepmarr@gmail.com













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