Casavatore: estorce denaro ad una persona. Arrestato un 52enne dalla Polizia

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne di Casavatore per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, hanno accertato che, nei giorni scorsi, la stessa era stata contattata dal 52enne il quale aveva preteso il pagamento di una somma di denaro al fine di consentirle il ritiro dei propri beni presenti all’interno di un capannone non più di sua proprietà.

La vittima, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro senza destare sospetti nel prevenuto.

Quindi, gli agenti del Commissariato di Afragola si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento dove l’indagato è sopraggiunto a bordo di un’auto e, dopo aver ritirato quanto pattuito, si è allontanato; gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













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