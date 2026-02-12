Terra dei Fuochi: riunione a Palazzo Chigi: nel 2025 denunciate mille persone

Condividi

Si è tenuta stamani a Palazzo Chigi l’ottava riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, bonifica e recupero dei territori inquinati nell’area della Terra dei fuochi. Coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, vi hanno partecipato la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, la sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, il capo del Dipartimento Protezione della civile, Fabio Ciciliano, il capo della Polizia, Vittorio Pisani, i prefetti di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe, il commissario unico per le bonifiche Giuseppe Vadalà, rappresentanti dei ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della Difesa, dell’Interno, della Salute, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, di Agea e di Ispra.













