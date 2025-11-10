Villa Literno. Abusi sulla figlia di 11 anni della compagna

Condividi

I carabinieri hanno fermato un 33enne di Villa Literno con l’accusa di violenza sessuale commessa nei confronti della figlia 11enne della compagna. È stata una familiare a denunciare la vicenda ai carabinieri di Casal di Principe, che conoscevano già il 33enne, avendolo denunciato nei giorni scorsi per atti osceni compiuti davanti ad una scuola primaria di Casal di Principe; in quella circostanza fu la mamma di un giovane alunno a notare l’uomo in un furgone parcheggiato fuori dell’istituto.

L’uomo era stato identificato dai carabinieri attraverso immagini di videosorveglianza e denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Dopo l’episodio della scuola, il 33enne è stato quindi denunciato anche per gli abusi cui avrebbe sottoposto la figliastra; per lui è scattato il fermo.













