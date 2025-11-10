Marano, da settimane un filo d’acqua nelle case: scattano i controlli

Condividi

Disagi ormai da settimane per molte famiglie di via Corree di Sopra e di via del Mare a Marano, costrette a fare i conti con un filo d’acqua dai rubinetti. Le segnalazioni si moltiplicano e oggi anche la commissione straordinaria ha preso atto del problema, disponendo verifiche e controlli sulla rete idrica.

Non è più tempo di prelievi abusivi estivi per piscine: resta da capire cosa stia realmente accadendo e se si tratti di guasti o di anomalie nei collegamenti. Gli accertamenti sono in corso.













