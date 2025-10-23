Regionali in Campania, ultimi fuochi: oggi e sabato la presentazione delle liste

Ultime ore decisive per la definizione delle liste in vista delle elezioni regionali in Campania. Le coalizioni di centrosinistra e centrodestra, insieme agli altri candidati in corsa, stanno ultimando le manovre per completare le proprie compagini.

Da domani, venerdì 24 ottobre alle 8, fino a sabato 25 ottobre a mezzogiorno, sarà possibile presentare le liste per ogni circoscrizione presso i tribunali di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

Ogni lista dovrà includere 27 candidati a Napoli, 9 a Salerno, 8 a Caserta, 4 ad Avellino e 2 a Benevento. Nelle stesse giornate, presso la Corte d’Appello di Napoli, sarà inoltre possibile presentare la documentazione per la candidatura alla presidenza della Giunta regionale.