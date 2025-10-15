Abusivi, merce contraffatta, sanzioni e proteste. Largo Maradona riapre dopo l’intesa tra negozianti e Comune

Condividi

Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Trovata un’intesa tra il Comune ed i negozianti, che sono stati ricevuti oggi pomeriggio, mercoledì 15 ottobre, a Palazzo San Giacomo. Dopo le proteste scattate a seguito del blitz della Polizia Locale, con la chiusura da parte dei commercianti del sito che è di proprietà privata, il Municipio questa mattina li aveva convocati per aprire un tavolo di discussione, con l’obiettivo di “individuare percorsi di regolarizzazione”.

L’operazione dei caschi bianchi, aveva spiegato l’amministrazione, “è stata realizzata a seguito di denunce relative alla vendita di merce contraffatta e a furti di energia elettrica”. Insomma, era inevitabile. Proprio il Comune, del resto, negli scorsi mesi, aveva promosso tutor turistici, con pettorine e cappellini, al Murale dei Quartieri Spagnoli, nell’ambito dell’iniziativa “Vedi Napoli e poi torni”.













