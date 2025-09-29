REGIONALI CAMPANIA, IANNONE INSISTE: NO AL CIVICO, E’ CIRIELLI IL MIGLIOR CANDIDATO

“Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che è per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di curriculum e dimostrazioni elettorali date. Non si vince con stereotipi e geometrie, ma con i candidati migliori e la coerenza: lo ha dimostrato Giorgia Meloni sfatando il racconto che le elezioni si vincono al centro; le elezioni si vincono mettendo in campo il migliore, per numeri, storia e dirittura. Il centrodestra è una coalizione e nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per tutti, questo ancor meno quando non ci sono i numeri di essere primo partito. Noi riteniamo di avere la migliore soluzione internamente diversamente da chi pensa di dover ricorrere a civici”. Lo afferma Antonio Iannone, commissario regionale di Fdi in Campania.

