Caivano. Don Patriciello: ‘proiettile è stato un gesto doloroso, chi c’è dietro?’

E’ stato un gesto forte e per me anche doloroso perchè la messa delle 10 è la messa dei bambini che per me sono un sacramento”. Ai microfoni Rai, don Maurizio Patriciello parla del gesto di un uomo che gli ha consegnato un proiettile in un foglio di carta.

“Che questo avvenisse durante questa messa, davanti ai bambini, mentre veniva a fare la comunione, questo non me lo aspettavo proprio”, aggiunge il sacerdote.

'Mi ci hanno mandato', avrebbe esclamato l'uomo. "Bisogna capire chi lo ha mandato e perchè", spiega don Patriciello.













