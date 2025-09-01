CAMPI FLEGREI, OLTRE 100 SCOSSE DA IERI

Condividi

Visite: 58

34 Visite

La scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle ore 04,55 italiane circa 5 chilometri a Sud-Est di Pozzuoli fa parte di un nuovo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei.

“Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse“, dice all’ANSA Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

“Il meccanismo è sempre quello legato alla deformazione del suolo, che prosegue al ritmo di circa 15 millimetri al mese nel Rione Terra, dove il sollevamento ha raggiunto i valori massimi – aggiunge Pappalardo – dunque lo scenario è sempre quello a cui siamo ormai abituati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti