Napoli, debutto amaro: l’Arezzo rovina la prima dei campioni d’Italia

Condividi

Visite: 13

18 Visite

Inizia con uno scivolone il cammino estivo del Napoli campione d’Italia. Nella prima uscita stagionale, la squadra di Antonio Conte cade per 2-0 contro l’Arezzo, formazione di Serie C che approfitta di una condizione atletica ancora tutta da costruire in casa azzurra.

A decidere la sfida due reti, una per tempo: apre le marcature Pattarello su rigore nel primo tempo, chiude i conti Varela allo scadere, sfruttando un grave errore difensivo. È festa per la squadra allenata da Cristian Bucchi, protagonista di una prestazione coraggiosa e ordinata.

Il Napoli, invece, paga gambe pesanti e meccanismi ancora da rodare. Conte, costretto a rinunciare a diversi elementi – out McTominay, Politano, Buongiorno e Gilmour – ha utilizzato due undici diversi nei due tempi, ruotando l’intera rosa a disposizione. Solo Anguissa è rimasto in campo oltre l’ora di gioco, con 68 minuti nelle gambe.

Nel primo tempo spazio al 4-3-3 e a ben quattro nuovi acquisti dal primo minuto: Lucca al centro dell’attacco, De Bruyne in mediana, Lang nel tridente offensivo e Marianucci in coppia con Juan Jesus al centro della difesa. Proprio De Bruyne è apparso il più vivace, con due conclusioni nello specchio nei primi 30 minuti. Da segnalare anche un’occasione mancata da Lucca prima del riposo.

Nella ripresa, il modulo cambia in un 4-2-3-1 più offensivo, con Beukema che fa il suo esordio accanto a Rrahmani al centro della difesa. Neres è il più ispirato: colpisce un palo, sfiora un gol spettacolare in rovesciata e mette in mezzo diversi palloni interessanti, senza però trovare compagni pronti alla finalizzazione. Il portiere dell’Arezzo, Trombini, si oppone con sicurezza in almeno tre occasioni, negando il gol anche a Lukaku e Zerbin. Rrahmani, di testa su calcio d’angolo, ha l’ultima vera chance per accorciare, ma non trova la porta.

Il risultato in sé conta poco, come spesso accade nelle prime amichevoli, ma lascia spazio a riflessioni. Conte e il suo staff avranno materiale su cui lavorare in vista del prossimo test, previsto per sabato alle 18 contro il Catanzaro. L’obiettivo sarà trovare i primi segnali di brillantezza e maggiore coesione tra i reparti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews