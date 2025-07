Centrodestra, si delineano le liste in provincia di Napoli: in campo Sangiuliano, Maresca e l’ipotesi Carfagna

Condividi

In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, il centrodestra inizia a definire le proprie strategie e a comporre le liste, in particolare nella Provincia di Napoli. Mentre si attende ancora l’annuncio ufficiale del candidato alla Presidenza della Regione – atteso già nelle prossime ore al termine di un vertice a Roma – iniziano a emergere i primi nomi di peso pronti a scendere in campo.

L’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è pronto a tornare alla politica attiva: sarà capolista per Fratelli d’Italia nella circoscrizione napoletana. Un ritorno significativo, che segna il coinvolgimento diretto di uno dei volti più noti del centrodestra nazionale.

Anche il magistrato anti-camorra Catello Maresca, dopo l’esperienza come candidato sindaco alle Comunali di Napoli del 2021, ha dato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio Regionale nella lista di Forza Italia. La sua presenza mira a rafforzare il profilo civico e legalitario del partito in Campania.

Resta infine in campo una possibile candidatura dall’alto valore simbolico: quella dell’ex ministra Mara Carfagna, il cui nome circola con insistenza in quota Noi Moderati. Secondo indiscrezioni, Carfagna potrebbe essere coinvolta direttamente nella campagna elettorale nelle prossime settimane, su iniziativa del leader del partito Maurizio Lupi, che punta su figure di forte richiamo per rafforzare la coalizione.













