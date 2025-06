Napoli, operazione interforze nei quartieri Chiaia e Centro Storico: arresti, sanzioni e sospensioni di attività commerciali

Condividi

Nel corso del fine settimana è stato condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone del Centro Storico e del quartiere Chiaia, in particolare nell’area dei cosiddetti “baretti”. L’attività ha visto impegnati i Carabinieri del Gruppo di Napoli, i militari del SIO del 10° Reggimento Campania, il personale dell’ASL Napoli 1 e la Polizia Municipale, in un’azione congiunta finalizzata alla sicurezza urbana, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della salute pubblica.

Durante i controlli, due persone sono state arrestate dopo aver forzato un posto di controllo a bordo di uno scooter. I due hanno tentato la fuga, venendo bloccati in via Carducci dopo un breve inseguimento. Durante l’identificazione, hanno opposto resistenza strattonando i militari, che comunque non hanno riportato conseguenze fisiche. Dopo le formalità di rito, i 2 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Durante le operazioni, sei persone sono state denunciate. Tra queste, due già sottoposti a misure di prevenzione sono stati sorpresi a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Altri tre sono stati fermati alla guida del proprio scooter pur essendo privi di patente e già sanzionati in passato per la stessa violazione. Una quarta persona, socio di un’attività di ristorazione, è stato denunciato per aver ancorato in modo irregolare una struttura esterna, danneggiando il suolo pubblico.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla circolazione stradale. Sono state elevate numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui molte per il mancato utilizzo del casco. Tredici veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro. Effettuati controlli antidroga che hanno portato alla segnalazione di tredici persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sul fronte della sicurezza alimentare e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, sono stati controllati dieci esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. Le ispezioni hanno evidenziato gravi carenze, con l’elevazione di 43 prescrizioni e 9 sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10mila euro. Due attività sono state sospese e circa 13 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità sono stati sequestrati.

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono stati controllati 78 veicoli e identificate 167 persone. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità nelle aree più frequentate della città.













