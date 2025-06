QUALIANO, TRE GIORNI DI CHIUSURA PER L’ATTIVITA’ DEL TIKTOKER D’AUSILIO. IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE

Condividi

Un provvedimento di chiusura per 3 giorni, emesso dal Comune di Qualiano, per l’attività commerciale gestita dal noto tiktoker Alfredo D’Ausilio, meglio noto come “Alfredo ‘o chiatto”. Gli uffici dell’ente comunale hanno optato per il provvedimento di sospensione momentanea della licenza. L’attività di frutta e verdura, pubblicizzata sui social, è stata chiusa per i giorni 4,5 e 6 giugno. Il provvedimento trae origine da una serie di infrazioni commesse da D’Ausilio, in primis le contravvenzioni elevate dalla municipale per occupazione di suolo pubblico, per intralcio al traffico e, da quanto si apprende, sulla scorta di alcuni controlli del Nas.













