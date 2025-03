Marano, domenica la “Corri per San Castrese”: gara podistica giunta alla seconda edizione

Marano si prepara ad accogliere la seconda edizione della gara podistica di beneficenza dedicata al suo santo patrono San Castrese, un evento sportivo e solidale che vedrà la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta la Campania. L’appuntamento è fissato per il 30 marzo alle ore 08:00, con partenza prevista nello spazio antistante la Parrocchia San Castrese, un’area che per la prima volta verrà coinvolta grazie all’impegno del parroco Don Luigi Merluzzo.

L’iniziativa, patrocinata dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) e dal Comune di Marano, rappresenta non solo un’importante occasione per promuovere lo sport e la solidarietà, ma anche un momento di aggregazione per la città. La gara vedrà la partecipazione di numerosi atleti agonistici, ma anche di non agonisti che, tramite l’acquisto di un biglietto di beneficenza, avranno la possibilità di mettersi alla prova nella gara, ricevere una medaglia di partecipazione e concorrere all’estrazione di premi offerti dai numerosi sponsor che si sono resi disponibili, insieme a tanti volontari della comunità, per la migliore riuscita dell’evento.

Un altro aspetto innovativo di questa edizione è la collaborazione con “PlasticFree”, che rende la competizione la prima gara podistica in Campania con ristori intermedi e finali, privi di plastica, a dimostrazione di un impegno concreto per la sostenibilità ambientale.

Lo speaker ufficiale della gara sarà Martina Amodio, mentre il cronometro della competizione sarà gestito da Roberto Torisco Cronometrogare.

Come ogni grande evento sportivo, la gara comporterà alcune modifiche alla viabilità cittadina. Le strade interessate dal percorso rimarranno chiuse fino al termine della manifestazione, una scelta necessaria per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della competizione. Si invita la cittadinanza a considerare questo piccolo disagio come un sacrificio a beneficio di un evento che porta prestigio alla città.

Marano si conferma ancora una volta una città capace di accogliere eventi di grande valore, rafforzando il senso di comunità e il legame con le proprie tradizioni. W San Castrese!