MARANO SOMMERSA DAI CUMULI IN TANTE ZONE. SIAMO ALL’ANNO ZERO, SERVIZIO PESSIMO E INCIVILI, MANCA LO SPAZZAMENTO. CHI INDAGA?

Siamo tornati vent’anni indietro, siamo in piena emergenza munnezza. Marano è sporca, sporchissima e non c’entrano solo gli incivili. E’ un delirio ovunque, dal centro alla periferia. La campagna informativa non serve e non servirà: servono sanzioni forti, fortissime. Tutto il resto è aria fritta. Decoro urbano ormai inesistente e istituzioni lente. Anche lo spazzamento, ormai da anni, latita. La ditta, però, incassa 500mila euro (con recente aumento) al mese. Qualcuno indaghi, commissione d’accesso e carabinieri in primis. C’è qualcosa che non quadra.













