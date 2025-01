QUARTO. Potenziate le linee su gomma Eav-Ctp verso Pozzuoli, Marano e Qualiano

314 Visite

“Ringrazio l’Eav e, in particolare, il presidente Umberto de Gregorio per aver accolto con grande spirito di collaborazione istituzionale le proposte dell’Amministrazione comunale di Quarto di potenziamento del servizio di trasporto pubblico, avanzate dall’assessore ai Trasporti Filippo Celano nei vari incontri dei mesi scorsi – commenta con soddisfazione il sindaco Antonio Sabino – sottolineo, in particolare, il potenziamento dei servizi già attivi sulla tratta Pozzuoli-Quarto (linee ex Ctp) che consentirà a studenti e residenti della zona periferica della zona La Macchia e via Marmolito-Seitolla di poter raggiungere con maggior frequenza e comodità anche gli istituti scolastici e gli uffici dell’Asl Napoli 2 Nord di Pozzuoli. Il dialogo proficuo con l’Eav continuerà anche per quanto riguarda la linea ferroviaria della ex Sepsa”.

Sul potenziamento del servizio interviene anche l’assessore Celano: “Il confronto con il presidente De Gregorio e i tecnici Eav ha garantito un miglioramento dei servizi di cui beneficeranno migliaia di cittadini di Quarto, soprattutto giovani e fasce deboli – aggiunge Celano – Il potenziamento e il miglioramento del trasporto pubblico locale è uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione comunale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews