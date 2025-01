POMIGLIANO D’ARCO: RISSA TRA GIOVANI, LA POLIZIA MUNICIPALE TROVA DROGA E TIRAPUGNI. DENUNCIATO MINORENNE

108 Visite

Rissa tra giovanissimi, polizia municipale denuncia un 16enne in possesso di droga e tirapugni. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove la polizia locale è intervenuta in via Trieste in seguito di una segnalazione per rissa. Gli agenti hanno individuato la vittima dell’aggressione e uno dei presunti responsabili, successivamente identificato come un minorenne. I vigili urbani, coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, hanno quindi perquisito il giovane, trovandogli addosso 15 dosi di marijuana, 3 di hashish, 140 euro in contanti, un cellulare e un tirapugni.

Sotto la supervisione del tenente Andrea D’Ambrosio, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale della droga, del denaro e del cellulare, che saranno sottoposti ad analisi presso il gabinetto di polizia scientifica. Il minorenne, residente ad Afragola ma di fatto domiciliato a Pomigliano d’Arco, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, rissa e possesso di arma impropria.













