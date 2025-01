La voce dei cittadini. Marano, le allerte meteo e quel che non accadrà

218 Visite

Gentile direttore, ho letto i vostri articoli riguardante le decisioni che il nostro sindaco non ha preso in relazione all’ultima emergenza meteo e in tale occasioni ho da fare altre considerazioni.

Sono un cittadino di Marano da oltre 20 anni e da tale tempo non ho visto nessuno dei vari problemi che vi sono che siano stati risolti, né i vari sindaci che si sono succeduti, hanno cercato di fare qualcosa, forse a causa di forze maggiori non controllabili, che gli hanno impedito di potersi muovere liberamente, e voi sapete bene a chi mi riferisco.

Detto ciò ritorniamo al maltempo, che ha colpito la nostra regione in questi giorni. La decisione di non far chiudere le scuole in condizione di allerte meteo, non è solo del nostro comune ma anche di quello di Napoli, il sig. Manfredi, il quale in condizioni di allerta arancione, non ha fatto chiudere le scuole di ogni ordine e grado, per non avere migliaia di reclami da parte dei genitori che non avrebbero saputo come far rimanere a casa i propri figli e da che farli sorvegliare.

Per cui, ad ogni allerta meteo, ci dobbiamo aspettare che il primo cittadino non considererà i pericoli che potrebbero crearsi, dalla caduta degli alberi, che ormai ad ogni piccolo soffio di vento cadono come birilli, a quello di cornicioni e alle voragini.

Egregia redazione, tutto ciò che si dice e si scrive, purtroppo, sono sole parole al vento che non avranno mai una soluzione.

Pippo (Marano)













